Danylo Sikan hamlesiyle transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor’da Oleksandr Zubkov ve Denys Popov için temaslar yoğunlaştı. Karadeniz ekibinde en kısa sürede işin nihayete ermesi planlanıyor. İşte detaylar...

Bordo-mavılılerde transfer çalışmaları hızlandı. Ara transfer döneminde Danylo Sikan hamlesiyle forvet hattını kuvvetlendiren Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov ve Denys Popov için temaslarını yoğunlaştırdı. Fotomaç'ta yer alan habere göre Shakhtar Donetsk'te sağ ve sol kanatta oynayan Zubkov ve Dinamo Kiev'de stopede görev alan Popov'un getirilmesi hedefleniyor. Ukrayna hamlesiyle transferde önemli hamleler yapan Fırtına'nın en kısa sürede bu transferleri bitirmek istediği vurgulandı.

KUPALARLA DOLU MÜTHİŞ KARİYER

Trabzonspor'da en önemli transfer hedefi Oleksandr Zubkov, bu sezon Shakhtar ile 20 resmi maçta 7 gol atıp 6 asist yaptı. Fakat yıldız isim kulüp kariyerinde yakaladığı başarılarıyla öne çıkıyor. Zubkov, Ukrayna ekibi ile 4 lig şampiyonluğu ve 4 Ukrayna kupası kazandı. 2020-2022 arası Macaristan'da Ferençvaroş'ta da oynayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 lig şampiyonluğu ve 2 Macaristan Kupası da kaldırmıştı. Zubkov, Ukrayna Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından.

DINAMO KIEV'DE YETİŞTİ

Karadenız devinde stopere takviye olarak düşünülen Denys Popov, Dinamo Kiev'de yetişti. 25 yaşındaki futbolcu, Ukrayna temsilcisiyle 135 resmi maça çıktı, 12 gol atıp 1 asist yaptı. Dinamo Kiev'de 1 Ukrayna Ligi şampiyonluğu, 2 Ukrayna Kupası ve 1 Ukrayna Süper Kupası kazanan Popov, Ukrayna U20 ile de 2019'da düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda şampiyon olmuştu.