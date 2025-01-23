Trabzonspor Kulübü, Edin Visca ile 1+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.
Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Edin Visca ile 1+1 (Şarta Bağlı Opsiyon) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonunda 1.500.000.-EUR garanti ücret, 2026/2027 opsiyon sezonunda 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Kamuoyuna Duyuru Profesyonel futbolcumuz Edin Vişça ile 1+1 (Şarta Bağlı Opsiyon) yıllık anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/8fJFosgf1G— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) January 23, 2025