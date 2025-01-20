Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Net Global Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.

Bu mücadele sonrasında bordo-mavili ekipte Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

İkinci yarının başındaki penaltı pozisyonu birtakım anlayışlarımızı yıktı, keşke öyle bir şey olmasaydı. Ambiyansın öyle olması doğru değil. Uğurcan aslında gitmezdi ama taraftar isteyince gitti. Banza'nın da dikkati dağıldı. Ekstra işlere soyunmalıyız ama anlayışımızı da bozmamalıyız.

Transferler 13 Şubat'ta bitecek. Başkan çalışıyor. Bir tane oyuncumuz kesin, iki tane hamlemiz olacak. Alacağımız oyuncuları takviye olarak alacağız. 1-2 olmamız çok zor, önce 5. olmayı sonra 3. olmayı hedefleyeceğiz. Onun için oyuncuların skora bakmadan oynaması gerekiyor. Transfer olacak, acele etmeyin.