Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Fırtına sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.
İŞTE MAÇTAN AYRINTILAR:
6.dakikada Visca, sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan kafa ile topu arkaya aşırdı. Kale sahası içinde bulunan Batagov, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-0
13.dakikada Mendy'in sağ taraftan ortasını iyi takip edip yükselen Banza, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
25. dakikada ceza yayı sağından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rey Manaj'ın sert şutunda kaleci Uğurcan topu yumruklayarak kornere çeldi.
31.dakikada Visca'nın ara pasıyla topla birlikte ceza sahası içine giren Ozan Tufan, meşin yuvarlağı kaleci Nikolic'in solundan ağlarla buluşturdu.
Bu gollerle Trabzonspor, soyunma odasına 3-0'lık skorla önde gitti.
Karşılaşmanın 2. yarısında 49. dakikada Trabzonspor'dan Simon Banza penaltı vuruşunu gole çeviremedi.
Karşılaşmanın 86. dakikasında bu kez Trabzonspor'dan Lundstram takımının 4. golünü kaydetti.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Fırtına sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.
Trabzonspor bu maçın ardından 25 puanla ligde 9. sırada yer alıyor.
Sivasspor ise 15 puanla 20. sırada bulunuyor.