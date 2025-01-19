Şenol Güneş ve taraftarlar ara transfer döneminde gelecek oyuncuları bekliyor. Başkan Ertuğrul Doğan da bu konuda önemli bir açıklama yaptı. Bir programa katılan Başkan Doğan, taraftarların ısrarlı soruları karşısında, "Hocamızın raporu doğrultusunda kanat, orta saha ve savunmaya takviye yapmak istiyoruz. Bitmek üzere olan iki transferimiz var. Hocamızın son onayı vereceği isimler var. O kimi isterse alacağız" dedi. Yabancı kontenjanında boşluk açan Trabzonspor'un ara transfer dönemi için bütçeyi de biraz daha artırdığı belirtildi.