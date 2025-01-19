Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Ukrayna basını, Trabzonspor'un Oleksandr Zubkov transferi için Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladığını ve oyuncunun birkaç gün içerisinde Trabzon'a gelerek resmi imzayı atacağını yazdı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Karadeniz devi, uzun zamandır Ukraynalı Oleksandr Zubkov için Shakhtar Donetsk ile görüşüyor. Ukrayna medyası dün Trabzonspor ile ilgili bomba bir habere imza attı. Fotomaç'ın derleriği haberde, "Shakhtar ve Trabzonspor, Oleksandr Zubkov için el sıkıştı. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu birkaç gün içinde Trabzon'a giderek sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atacak" bilgisi yer aldı. Zubkov için Trabzonspor'un 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.