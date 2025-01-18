Bordo mavililer, transfer operasyonuna devam ediyor, gündeme hemen her gün yeni futbolcular geliyor. Karadeniz devi, orta saha transferi için yönünü Rusya'ya çevirdi ve gündemdeki isim Jorge Carrascal... Dinamo Moskova forması giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, 8 ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Ofansif özellikleriyle ön plana çıkan 1.80 boyundaki yıldız, bu sezon çıktığı 21 maçta 4 gol atarken, 3 asist yaptı. Dinamo, 2023 yazında 3.5 milyon euro bonservis ödeyerek Kolombiyalı maestroyu kadrosuna katmıştı. Fotomaç'ın haberine göre, orta sahanın yanı sıra kenarlarda da görev yapan Carrascal için Trabzonspor yönetimi girişimlere başladı. Oyuncunun bonservis maliyetine göre süreç netleşecek. Teknik heyetin de Carrascal'la ilgili olumlu görüş belirttiği öğrenilirken, Kolombiyalı futbolcunun patlama yapıp, önemli bonservis getirisi sağlayabileceği düşünülüyor. Carrascal, Kolombiya Milli Takımı'nda çıktığı 18 maçta ise 2 gol attı.