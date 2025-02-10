Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, İkas Eyüpspor'u sahasında 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerde Teknik Direktör Şenol Güneş Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transferi konusunda noktayı koydu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

"Galatasaray vadeyi uzattı. Anlaşma yapılıp vazgeçmek, vade yapmak doğru değil. Ben Eren ile konuştum, bu takımın oyuncusudur."

"Sürekli iyi oynamak istiyoruz ama oyuna öyle başlayamadık. Rakip oyunu kontrol etti. Kötü başladık ama iyi bitirdik. Son bölümlerde çok daha dikkatliydik. İkinci golü de bulabilirdik. Pozisyonlar bulduk ama rakip topu iyi kullandı ilk yarıda, sahayı iyi parsellediler. Oyuncularımın emekleri için teşekkür ediyorum. Kazanmamız gereken bir maçtı, mutluyuz."

"Zubi'yi ortaya aldım en başta ama karşılamada sıkıntı çektik. Tekrar eski düzenimize dönmek zorunda kaldık. Zubkov çok önemli bir oyuncu, bize çok şey katacaklar. Tony ve Visca çok önemli, tecrübeli oyuncular. Dany Sikan çok önemli oyuncu, hücumda opsiyonlarımız çoğaldı. Sürekli geride kalan bir takım olarak bir sabırsızlık var."

"Almak istediğimiz genç ve bize katkı sağlayacak oyuncular vardı, sıkıntı oldu. Hücumda bir beklentimiz yok, ortada bir beklentimiz vardı. Yeni bir takımız zaten, alacağımız oyuncunun bize katkı sağlaması lazım, o da çok pahalı. Defansta da bize alternatif olacak bir isim olabilirdi. Savic ve Arseniy yeni bir araya geldiler. Oraya alabileceğimiz oyuncu çok maliyetli olur, biz bunu alamayız. Savunma zaten tamamen yeni. Gidenler de olabilir, transfer bir neticedir. Bakacağız."