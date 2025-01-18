Sağ kanat mevkisine bir takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un transfer listesinde ilk sırada yer alan Oleksandr Zubkov hakkında son olarak bordo-mavili ekibe müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar... (TS SPOR HABERİ)

Trabzonspor'un sağ kanat listesinin ilk sırasında Oleksandr Zubkov var. Karadeniz devi, 28 yaşındaki futbolcu için Shakhtar Donetsk'e önce 3 milyon, ardından 4 milyon euro önermişti. Görüşmeler sürerken, MLS ekibi San Diego da Zubkov ile ciddi şekilde ilgilenmeye başladı. Hatta Ukraynalı yıldız, sosyal medya hesabından San Diego'nun bazı paylaşımlarını da beğenmişti. Bu gelişme bordo mavililerin canını sıksa da müjdeli haber geldi. San Diego'nun, Zubkov için Shakhtar Donetsk ile yaptığı görüşmeleri sonlandırdığı ve bu transferden çekildiği belirtildi.

TRABZONSPOR RAKİPSİZ

Trabzonspor, Zubkov transferinde tek kalmış durumda. Fotomaç'ın haberine göre, Shakhtar ile Antalya'da kampta bulunan 1.82 boyundaki yıldız durumun netleşmesini bekliyor. Takımının son idmanlarına katılmayan ve hazırlık maçlarında da oynatılmayan tecrübeli futbolcu, Zubkov teknik direktör Şenol Güneş'in aradığı tarzda bir futbolcu. Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Forvette bile oynayabiliyor. Yani tam da teknik direktör Şenol Güneş'in istediği joker özelliklerini taşıyan bir isim.

TRABZON'A 'LİKE' ATTI

Shakhtar ile Antalya'da kampta bulunan Zubkov, transfer süreci devam ederken dikkat çeken bir hamle ile Trabzonspor'un sosyal medyadan paylaştığı antrenman fotoğraflarını beğendi. Bu gelişme taraftarları heyecanlandırırken transferde olumlu bir gelişme yaşandığı şeklinde yorumlandı

2027'DE SONA ERECEK

Shakhtar Donetsk kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan 1.82 boyundaki yıldızın piyasa değeri 8 milyon euro. Oleksandr Zubkov, bu sezon Ukrayna Premier Lig'de çıktığı 12 maçta 5 gol atıp 5 de asist yaptı.