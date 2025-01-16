Teknık direktör Şenol Güneş'in isteği ile stoper avına çıkan Trabzonspor, teklif yaptığı Adryelson'un Anderlecht takımına gitmesi, Krasnodar'da forma giyen Tormena'nın da maliyeti nedeniyle rotayı kuzeye çevirdi.Fotomaç'ın haberine göre Karadeniz devi, iki sene önce de gündeme gelen Bröndby forması giyen Frederik Alves için yeniden kolları sıvadı. 25 yaşındaki Brezilya asıllı Danimarkalı stoperin kulübüne ilk teklifi yapan bordo mavili yönetim, gelecek cevaba göre pazarlıklara hemen başlayacak.

1 SENELİK SÖZLEŞMESİ VAR

Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro olan 1.95 boyundaki kule, bu sezon 16 maçta oynadı. Alves'in scout ekibi tarafından uzun süredir takip edildiği öğrenildi. Danimarka doğumlu olan tecrübeli futbolcu, hem sağ hem de sol stoper mevkisinde görev alabiliyor. Hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun kurma yeteneğiyle dikkat çeken oyuncu, kariyerinde İngiltere ve Danimarka'da forma giydi. Danimarka U21'de de ter döktü.