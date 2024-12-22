Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Bodrum FK'yı konuk ediyor. Mücadelinin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Bodrumspor'u ağırlıyor. Galatasaray karşısında son dakikada yediği golle 4-3 kaybeden bordo-mavililer, evinde oynayacağı maçta moral bulmak istiyor. 16 puanla 15. sırada yer alan ve kötü gidişata bir an önce son vermek isteyen Trabzonspor, etkili oyun ortaya koymayı hedefliyor. İsmet Taşdemir ile 2024-2025 sezonına başladıktan sonra göreve Volkan Demirel'i getiren Bodrumspor küme düşme hattından çıkmak istiyor. Demirel, geçtiğimiz hafta Sivasspor'u mağlup etmelelerinin ardından Muğla ekibinin başında ilk galibiyetini yaşamıştı.

MÜCADELENİN İLK 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Ali Şahin, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Cihan Çanak, Cham, Nwakaeme, Banza.

Bodrumspor: Sousa, Üzeyir, Celustka, Ali, Cenk, Mohammed, Taylan, Gökdeniz, Ribeiro, Dimitrov, Seferi.

TRABZONSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN BAŞLADI?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Trabzonspor - Bodrumspor maçı 22 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başladı.

TRABZONSPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR

Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park'ta oynanan Trabzonspor - Bodrumspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.