Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bodrum FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın sözleri:

"Serdar cezalı olduğu için yok. Visca'nın da arka adalesinde gerginliği var. Draguş'un da dizinde bir darbeye bağlı dönme oldu, o da yok. Diğer sakatlarımız zaten vardı.

Sahaya bir 11'le çıkacağız. Eldeki oyuncuların son haftalarda daha iyi gittiğini düşünüyorum. Ancak, yeterli sonuçları alamıyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Kendi oyunumuzu oynayacağız.

Rakip de direnecektir. Onların direncini kırıp, kendi kazanma isteğimizle kazanacağımızı düşünüyoruz. Bu anlamda sahada olacağız."