Trabzonspor'un sağ kanat listesinin ilk sırasında Oleksandr Zubkov var. Karadeniz devi, 28 yaşındaki futbolcu icin Shakhtar Donetsk'e once 3 milyon euro onermişti. Kabul edilmeyince 4 milyon euro teklif etmişti. Goruşmeler bu şekilde surerken, MLS ekibi San Diego de Zubkov ile ciddi şekilde ilgilenmeye başladı. Hatta Ukraynalı yıldız, sosyal medya hesabından San Diego'nun bazı paylaşımlarını da beğendi. Fotomaç'ta yer alan habere göre bu gelişme sonrası bordo mavililer, 4 milyon euro'ya kadar cıkardığı teklifi guncelleme kararı aldı. Fırtına, Shakhtar Donetsk'e yeni bir oneri daha sunacak.

HER TAKIMA LAZIM

Shakhtar ile Antalya'da kampta bulunan 1.82 boyundaki futbolcu durumun netleşmesini bekliyor. Takımının son iki antrenmanına katılmayan Zubkov'un tercihinin MLS mi yoksa Trabzonspor mu olacağı net değil. Ama her iki kulubun yaptığı teklifler Ukrayna ekibi tarafından kabul gormedi. Zubkov, Şenol Guneş'in aradığı tarzda bir futbolcu. Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen 10 numara ve sol kanatta da gorev yapabiliyor. Forvette bile oynayabiliyor. Yani Guneş'in istediği joker ozelliklerini taşıyan bir isim.