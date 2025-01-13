Usta yazardan övgü dolu sözler! "Trabzonspor büyük bir patlama yaptı"

Usta yazardan övgü dolu sözler! "Trabzonspor büyük bir patlama yaptı"

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Onvo Antalyaspor ile karşılaştı. Bordo-mavili ekip bu mücaledeyi 5-0 kazandı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Trabzonspor - Onvo Antalyaspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2025- 08:58