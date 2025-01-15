Trabzonspor'dan Enis Bardhi açıklaması!

Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bordo-mavili ekip, futbolcusu Enis Bardhi'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı.
Yapılan duyuruya göre, Karadeniz devi, oyuncuya herhangi bir tazminat ödenmeyecek.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Kamuoyuna Duyuru
Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.