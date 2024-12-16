Trendyol Süper Lig'de 16. haftada Galatasaray ile Trabzonspor dev derbide karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'da başlayacak. Mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Süper Lig'de bu sezon yenilmeyen ve 14 maçta 12 galibiyet 2 beraberlik alan Galatasaray 38 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Trabzonspor ise 14 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi aldı, 16 puan topladı.

EVİNDE HİÇ YENİLMEDİ

Fotomaç'ın haberine göre, bu sezon evinde oynadığı 8 lig maçında 6 galibiyet 2 beraberlik alan Galatasaray bu alanda en iyi takım oldu. Trabzonspor ise deplasmanda sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Deplasmanda da henüz galibiyeti bulunmayan Karadeniz devi bu şanssızlığını derbide kırmak istiyor. Süper Lig'de 38 puanla liderliğini sürdüren ve şu ana kadar hiç mağlubiyeti bulunmayan Galatasaray ise sahasında yine galip gelerek liderliğini sürdürmeyi amaçlıyor.

HERKES YILDIZLARI BEKLİYOR

Trabzonspor derbisi öncesi Galatasaray'da gözler sakatlıkları bulunan ve tedavileri süren yıldızlara çevrildi. Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Barış Alper Yılmaz'ın bugünkü dev maçta oynayıp oynamayacağı Okan Buruk ve sağlık ekibinin vereceği karara göre belirlenecek. Üç yıldız futbolcunun son durumu maç saatinde netleşecek.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da, Trabzonspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda; Muslera, Abdülkerim ve Sallai, sarı kart görmeleri durumda gelecek hafta deplasmandaki Kayserispor müsabakasında oynayamayacaklar. Metehan Baltacı'nın ise kırmızı kart cezası bulunuyor.

DERBİLERDE FİRESİ YOK

Cimbom, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de oynadığı 2 büyük maçı da kaybetmedi. Sarıkırmızılılar, 6. haftada Kadıköy'de karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-1, 10. haftada da evinde mücadele ettiği Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'de deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı. Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

27'YE 12

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 51 lig maçında ev sahibi Galatasaray 27, konuk Trabzonspor 12 kez galip geldi. İstanbul'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 70 golüne karşılık, Trabzonspor 55 gol kaydetti.

138. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 137 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 62 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan mücadelelerde Aslan 183, Karadeniz ekibi ise 153 kez rakip fileleri havalandırdı.

LİGDEKİ 103. MAÇ

Galatasaray ile Trabzonspor, ligde bugün 103. kez karşılaşacak. Ligde daha önce yapılan 102 karşılaşmanın 45'ini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı. Süper Lig maçlarında Galatasaray 136, Trabzonspor ise 116 gol attı.

18 MAÇTIR YENİLMİYOR

Bu sezon son olarak İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar 12'si Süper Lig, 6'sı da Avrupa Ligi olmak üzere toplam 18 müsabakada, 13 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.

EN GOLCÜ TAKIM

Bu sezon hücum performansıyla dikkat çeken Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı bütün maçlarda gol atmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 14 mücadelede toplam 38 gol kaydetti ve bu alanda zirvede bulunuyor. Aslan'da Victor Osimhen 7, Barış Alper Yılmaz 6, Mauro Icardi ile Michy Batshuayi 4'er ve Dries Mertens ile Yunus Akgün de 3'er kez gol sevinci yaşadı. Aslan ligde kalesinde 15 gol görürken, 4 maçta da gol yemeden müsabakayı tamamladı.

FELIPE MELO DA TAKİP EDECEK

İstanbul'a ziyarette bulunan Galatasaray'ın unutulmaz yıldızlarından Felipe Melo özel olarak Trabzonspor derbisine davet edildi. Brezilyalı yıldız, bu akşam oynanacak maç öncesi RAMS Park'ta taraftarları selamlayacak ve yönetim tarafından plaketle ödüllendirilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Jelert, Kaan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Barış

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Batagov, Eren, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza