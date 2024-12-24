TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Onyemaechi bombası! İşte bonservisi...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip savunma takviyesi için kolları sıvadı. Bu kapsamda Onyemaechi ile ilgilenen Fırtına'ya haber geldi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.12.2024- 21:01