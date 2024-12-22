Vitor Hugo'dan Trabzonspor'a mesaj! Geri dönmek istiyor

Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Vitor Hugo flaş bir harekete imza attı. Brezilyalı oyuncu, Fırtına'ya geri dönmek için mesaj gönderdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 22.12.2024- 06:40