Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor'un evinde Bodrum FK'yı mağlup ettiği maçın ardından Pedro Malheiro açıklamalarda bulundu.

İşte yıldız oyuncunun sözleri:

"Galibiyeti getiren golü attığım için çok mutluyum. Bu galibiyet bize 3 puandan daha fazlasını getirecekti. Son haftalarda iyi oynuyorduk ama puanlara yansıtamıyorduk. Bugün galibiyetle birlikte çok şey kazandık. Gelecekte kazanacağımız büyük başarıların başlangıcı.

Çok hızlı gelişti her şey. Top önüme düşünce vurabileceğimi düşündüm. Kaleyi görünce vurdum. Gol attığım için çok mutluyum ama beni daha çok mutlu eden takım arkadaşlarımı, taraftarlarımı mutlu etmekti."