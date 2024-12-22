TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'a joker oyuncu! Portekiz'den gelecek
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip bu kapsamda hem ön libero hem de stoper oynayan o futbolcunun peşine düştü. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Trabzonspor, Boavista'nın başarılı sol beki Bruno Onyemaechi'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Bordo mavililer oyuncunun transferi için menajer Ahmet Bulut'a yetki verdi ve görüşmelerin kısa sürede hız kazanması bekleniyor. Portekiz basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlerdiği habere göre Fırtına, Onyemaechi transferinde en ciddi adaylar arasında yer alıyor. Yaz döneminde Boavista'dan Malheiro'yu alan Karadeniz devi, bu kez aynı kulüpten Onyemaechi'yi de istiyor. Görüşmelerin önümüzdeki hafta veya 2025'in ilk haftasında resmiyet kazanabileceği belirtiliyor.