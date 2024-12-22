TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'a joker oyuncu! Portekiz'den gelecek

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip bu kapsamda hem ön libero hem de stoper oynayan o futbolcunun peşine düştü. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 22.12.2024- 06:40