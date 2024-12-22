Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde konuk ettiği Bodrum FK'yı mağlup etti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.

Papara Park'ta oynanan zorlu mücadeleyi bordo mavililer Pedro Malheiro'nun 86. dakikada attığı golle 1-0 galip geldi.

Bordo mavililer puanını 19 yaptı. Bodrum FK ise 14 puanda kaldı.

BİLET FİYATLARI DÜŞMESİNE KARŞIN STAT DOLMADI

Ligin alt sıralarında bulanan bordo-mavili takımın karşılaşmasına taraftarlar önceki haftalara oranla daha çok ilgi gösterirken statta boşluklar gözlendi. Yönetim kurulunun tribünlerin büyük bölümünün biletlerini 61 liraya indirmesine karşın taraftarlar, tribünün tamamını dolduramadı. Misafir takım tribününde de yaklaşık 10 kişilik taraftar grubu, Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.