Spor yazarları Trabzonspor - Bodrum FK maçını değerlendirdi!
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşılaştı. Bordo-mavililer maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Trabzonspor - Bodrum FK müsabakasını flaş ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, son haftalarda oyun temposunu ve grafiğini artırma çabasını bu maçta da sahaya yansıtarak başladı. Üretkenlik vardı ama sonuç alınamadı. Mücadele vardı, ancak bu mücadeleye basit top kayıpları ve bireysel hatalar eşlik etti. Oyun anlamında daha üretken bir görüntü çizilse de Trabzonspor, net pozisyon üretmekte zorlandı. Visca'nın yokluğunda sağ kanatta Cihan, çok çalışkan, hızlı ve tempoluydu. Ancak tecrübesizliği ve belki de heyecanı nedeniyle fırsatları değerlendirmekte zorlandı.
Öte yandan, genç oyuncu Ali Şahin için bu maç, unutmak isteyeceği bir deneyim olarak kaldı. Sarı kart sonrası geri dönerken kaptırdığı top, rakip oyuncunun Uğurcan ile karşı karşıya kalmasına neden oldu. Bu maç, onun için olumsuz anlamda unutulmayacak bir tecrübe oldu. Ali Şahin'in yerine stopere geçen Mendy'nin yokluğuyla orta saha direnci düştü. Takımın ayakta kalan tek ismi kaptan Uğurcan Çakır oldu. Kaptan, gemisini ayakta tutmak için elinden geleni yaparken, ileri hat oyuncuları kolay top kayıplarıyla kontrolü rakibe teslim etti.
Son 15 dakikalık bölümde ise Trabzonspor, rakip kalede baskısını iyice artırdı. Nwakaeme'nin direnci, taraftarın hakemin basit düdüklerine gösterdiği tepkiyle birleşince takım gol için iyice istekli bir görüntü sergiledi. Malheiro, kariyerinin en güzel gollerinden birini atarak Trabzonspor'a nefes aldırdı.
Bu gol, tükenişe doğru giden bir hikayeyi, yeniden doğuşa çevirebilecek bir umut ışığı oldu. Eksikler çok, hatalar fazla ancak Trabzonspor formasının bir ağırlığı var. Devre arası, bu hikayenin yeniden başlayabileceği fırsatları beraberinde getirecektir. Çünkü büyüklük, düşmemek değil, düştüğün yerden kalkmaktır.
ZEKİ UZUNDURUKAN - UĞURCAN UÇAK DÜŞSE ONU BİLE TUTAR
Trabzonspor, Bodrumspor'u yenerek komadan çıktı. Zor bir maç oldu. Bordomavililere altın değerinde 3 puanı getiren 3 isim vardı. 5 net kurtarış yapan Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır, gökten uçak düşse onu bile tutar desek yeridir! Maşallahı var. Helal olsun! Diğer isimler ise adeta füze gibi bir gol atan Malheiro… 4 kritik gol pozisyonunu kesen Lundstram'ı da unutmamak gerek… Trabzonspor iyi oynamadı ama kazanmayı çok istedi ve başardı.
Ligin ilk periyodunda Trabzonspor adına en iyisi Uğurcan Çakır'dı. Müthiş bir sezon geçiyor. Maç başına kurtarış ortalaması 4,25 Uğurcan'ın. Bu alanda ligin iyisi. Dün de karşı karşıya pozisyonlarda muazzam kurtarışlar yaparak Galibiyette başrol oynadı. Trabzonspor maçı yüzde 75 topla oynayarak tamamladı. Ancak sahanın yıldızı Uğurcan Çakır'dı. Bir de Lundstram 4 kritik gol pozisyonunu önleyerek geldiği günden beri en iyi maçını çıkardı.
Topla çok oynamak bir başarı değil. Topla çok oynayıp, gol pozisyonlarına giriyorsan ve maçları farklı Kazanabiliyorsan bu istatistik anlam kazanıyor. Trabzonspor araya mutlu giriyor. En azından geleceği daha güvenli bakacak. Çünkü ara transfer döneminde 4-5 oyuncu ile yollar ayrılacak. Kadroya 4-5 yeni transfer katılacak. Bu maç eğer kaybedilmiş olsaydı, Trabzonspor yönetimi ve teknik direktör Şenol Güneş çok zor durumda kalırdı. Şimdi Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, derin bir oh çekmenin huzuru ile faydalı transferler yapacak. Şenol Güneş de üzerindeki kara bulutları dağıtmanın rahatlığı ile takımını 2. bölüme hazırlayacak.
Maçın hakemi Ozan Ergün kötü bir maç yönetti. Mesela 19. Dakikada Celustka, arkadan Banza'yı diz vurarak yere indirdi. Trabzonspor'un penaltısı güme gitti. Hakem görmemiş de olabilir. Ama VAR odasındaki Erkan Özdamar ne iş yapar? İnsan, şüphelenir, 'dur şu pozisyonu izleyeyim. Banza neden düşüyor?' diye bir merak eder. Nerdeee? Sonuç olarak Trabzonspor için 3 puandan çok daha değerli bir maç oldu Bodrumspor karşılaşması. Bordo-mavili takım için altın buldu, büyük ikramiyeyi kazandı desek yeridir. Günler sonra Trabzon şehri mutlu oldu. Tüm Trabzonsporlular, bu galibiyetin sevinci ile yeni yıla mutlu girecek.