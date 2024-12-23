Maçın hakemi Ozan Ergün kötü bir maç yönetti. Mesela 19. Dakikada Celustka, arkadan Banza'yı diz vurarak yere indirdi. Trabzonspor'un penaltısı güme gitti. Hakem görmemiş de olabilir. Ama VAR odasındaki Erkan Özdamar ne iş yapar? İnsan, şüphelenir, 'dur şu pozisyonu izleyeyim. Banza neden düşüyor?' diye bir merak eder. Nerdeee? Sonuç olarak Trabzonspor için 3 puandan çok daha değerli bir maç oldu Bodrumspor karşılaşması. Bordo-mavili takım için altın buldu, büyük ikramiyeyi kazandı desek yeridir. Günler sonra Trabzon şehri mutlu oldu. Tüm Trabzonsporlular, bu galibiyetin sevinci ile yeni yıla mutlu girecek.