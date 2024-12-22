Özkan Sümer mezarı başında anıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleri, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, bordo-mavili kulübün eski yöneticileri ve futbolcuları, Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı konuşmada, Özkan Sümer'in Trabzon'a ve Türkiye'ye mal olmuş unutulmaz bir değer olduğunu söyledi.

Sümer'in, futbolculuk ve teknik adamlığıyla öne çıkan birisi olduğunu aktaran Genç, "Bugün burada bu kadar kıymetli insanımızın kendisini anıyor olması, onu anladıklarının en büyük göstergesidir. Çünkü Özkan Sümer aynı zamanda bu şehrin karakterini ve duruşunu temsil eden bir isimdir. Kendisinin kulübümüze sağladığı olağanüstü katkılar, Türk futboluna kazandırdığı yenilikçi anlayış ve ortaya koyduğu emek her zaman takdirle hatırlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Kafkas ise Sümer'in çok müstesna bir insan olduğuna işaret ederek, "Trabzonspor'un kuruluşundaki ilk lisanslı futbolcularından biriydi. Hem futbolcu hem teknik adam hem de başkan olmak dünyada eşine az rastlanır bir durum. Bu da kendisini farklı bir yönüyle özel kılmıştır. Hocamız, futbolun bir iş olduğunun yanında bir sanat ve felsefe olduğunu sık sık vurgulamış ve kendi kariyer planlamasında bunu öne çıkarmıştır." dedi.