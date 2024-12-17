Trabzonspor'dan bilet açıklaması!

Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Bodrum FK maçı öncesi bilet fiyatlarıyla ilgili açıklama yayınladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın kararıyla, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu zorlu günlerde, tüm haksızlıklara birlikte göğüs germek amacıyla 22 Aralık Pazar günü Papara Park'ta oynayacağımız Sipay Bodrum FK maçı bilet fiyatlarında düzenlemeye gidilmiştir."

"Yapılan düzenleme ile Batı, Doğu, Fırtına, Güney ve Kuzey Kale Arkası bilet fiyatları 61 ₺ olarak güncellenmiştir. Güncel Bilet Fiyatları: 1.⁠ ⁠Kategori: VIP Platinum - B: ₺3.500 Kategori: VIP Platinum - A/C: ₺3.000 2.⁠ ⁠Kategori: VIP Gold: ₺2.000 3.⁠ ⁠Kategori: VIP Silver: ₺1.500 4.⁠ ⁠Kategori: Batı: ₺61 5.⁠ ⁠Kategori: Doğu: ₺61 6.⁠ ⁠Kategori: Fırtına: ₺61 7.⁠ ⁠Kategori: Güney - Kuzey Kale Arkası: ₺61 Not: Biletler 18 Aralık Çarşamba (yarın) saat 11.00'de satışa sunulacaktır."