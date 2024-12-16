Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 16. hafta maçında Galatasaray ile Trabzonspor dev derbide karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Trabzonspor haberleri (GS TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Dev derbinin canlı anlatımına haberiöizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Jelert, Kaan, Abdülkerim, Berkan, Sara, Torreira, Sallai, Mertens, Yunus, Barış.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçı 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de başladı. Galatasray - Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Bordo-mavililerle oynayacağı mücadele öncesi sakat oyuncularından sevindiren haber alan Galatasaray'da 2 isim Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Sivasspor karşısında kırmızı kart gören Metehan Baltacı ile Tottenham maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sezonu kapatan Mauro Icardi derbide olmayacak.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER ŞENOL GÜNEŞ'İ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Teknik Direktör Şenol Güneş ile Süper Lig'de beklenilen çıkışı bir türlü yapamayan Trabzspor'un eksik oyunculardan başı dertte. 15 hafta sonunda 16 puanla 15. sırada yer alan bordo-mavililerde; Okay Yokuşlu, Hüseyin Türkmen, Arif Boşluk, Serkan Asan ve Savic Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Fırtına'da kadro dışı kalan Mislav Orsic, Enis Bardhi, Umut Bozok ve Stefano Denswil' de listede yer almadı.

GALATASARAY'DAN TRABZONSPOR'A ÜSTÜNLÜK

Trendyol Süper Lig'de yılın son derbisinde karşı karşıya gelen Galatasaray ile Trabzonspor 137 kez birbirleriyle mücadele etti. Bu maçlardan 62'sini sarı-kırmızılılar kazanırken, bordo mavililer ise 44 maçtan üstün ayrıldı. Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan 31 maç ise beraberlikle tamamlandı.

GALATASARAY - TRABZONSPOR REKABETİNDE 138. RANDEVU

138. randevuya çıkacak takımların yılın son derbisinde nasıl bir mücadele ortaya koyacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.

GALATASARAY 20 MAÇTIR YENİLGİ YÜZÜ GÖRMÜYOR

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a karşı kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı 20 maçta yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig'de 12 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray - Trabzonspor maçı hakemi Kadir Sağlam oldu. Yılın son derbisinde Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Anıl Usta yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu.

VAR HAKEMİ ÖZÜTOPRAK OLDU

TFF, Rams Park'ta oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakeminin Onur Özütoprak olduğunu açıkladı.