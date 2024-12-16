Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi bordo-mavililerde teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bulunduğumuz durumun iyi olmadığını biliyoruz, sıkıntılıyız. Elimizdeki oyuncularla bir kadro yapmaya çalışıyoruz. Maç kazanma stresimiz de var, beklenmeyen sonuçlar da aldık. Galatasaray maçına kazanmak için çıkıyoruz."

"HER MAÇTA 3 PUANA İHTİYACIMIZ VAR"

"Galatasaray lider ve moralli, iyi bir takım. Biz her takıma karşı kendi oyunumuzla üstünlük sağlamaya çalışıyoruz. Her maçta 3 puana ihtiyacımız var. Rakibin gücünü biliyoruz, zor maç olacak ama zorlukla bir yere geliyorsunuz. Bütün oyuncularımız hazır, bu maçta en iyisini yapacaklarını düşünüyorum."