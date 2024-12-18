Trabzonspor'dan çifte transfer bombası! İşte hedefteki yerli yıldızlar

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Adana Demirspor’un sağ kanadı Yusuf Sarı ve Schalke forması giyen eski Beşiktaşlı forvet Kenan Karaman için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS Spor haberi)

Bordo mavililer, devre arası transfer çalışmalarına hız verdi. Şenol Güneş'in, yerli havuzu için eski Beşiktaşlı Kenan Karaman ve Yusuf Sarı'yı listeye dahil ettiği belirtildi.

Schalke 04 forması giyen 30 yaşındaki forvet, Bundesliga 2'de 15 maçta 9 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Fotomaç'ın haberine göre, Trabzonspor'un, Karaman'ın mali şartlarını araştırdığı ifade edildi. Karadeniz devinin, eski yıldızı Adana Demirsporlu Yusuf Sarı'yı da devre arası kadrosuna dahil etmeyi planladığı ifade edildi. 26 yaşındaki sağ kanadın Demir ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor. 1.68 boyundaki oyuncu daha önce Fırtına ile 69 maça çıkmış, 5 gol ve 6 asist üretmişti.