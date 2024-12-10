Trabzonspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına 10 Aralık Salı günü saat 16.00'da yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Mini kaleli dar alanda oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, 11 Aralık Çarşamba saat 12.00'de yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.