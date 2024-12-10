Trabzonspor ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Fotomaç'ta yer alan habere göre; Şenol Güneş'in raporu dahilinde çalışan yönetim, dünyaca ünlü yıldızı gündemine aldı. Şenol Güneş yönetimden stoper, 8 numara ve kanat forvet olmak üzere 3 transfer talep etti. Bu bağlamda radara takılan isimlerden biri Corentin Tolisso oldu. Bayern Münih, an itibarıyla Lyon'da top koşturan Tolisso için 2017 yılında 41.5 milyon euro ödemişti. 30 yaşındaki Fransız merkez orta saha oyuncusunun temsilcisiyle görüşmeler sürüyor. Lyon'un içinde bulunduğu mali kriz nedeniyle kadrosundaki yıldızlarla yollarını ayırması bekleniyor. Listedeki Orban da Lyon forması giyiyor.