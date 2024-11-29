Karadeniz devi, ocak transfer dönemi için kolları sıvamış durumda. Hemen her gün gündeme yeni isimler geliyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre son iddia ise Konyaspor'un stoperi Adil Demirbağ ile ilgili. Bordo mavililerin, 26 yaşındaki savunma oyuncusunu takibe aldığı öne sürülüyor. 1.85 boyundaki futbolcu bu sezon Konyaspor forması altında 13 resmi maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Adil'in yeşil-beyazlı kulüp ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 1.8 milyon euro olan tecrübeli futbolcu, sağ bek ve ön liberoda da forma giyebiliyor. Daha önce Adana Demir, Buca ve Karagümrük gibi takımlarda görev yaptı.