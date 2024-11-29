Trabzonspor'un eski golcüsü Paul Onuachu büyük bir ödüle aday gösterildi.
Nijeryalı yıldızın geçtiğimiz sezon Konyaspor'a attığı şık gol FIFA tarafından Puskas Yılın En İyi Golü Ödülü'ne aday gösterildi.
FIFA Puskas Ödülü adayları:
Hassan El Haydos / Katar - Çin | AFC Asya Kupası | 22 Ocak 2024
Terry Antonis / Melbourne City - Western Sydney Wanderers | Isuzu UTE A-League Erkekler | 12 Mart 2024
Yassine Benzia / Cezayir - Güney Afrika | FIFA Serisi | 26 Mar 2024
Walter Bu - Lanus - Tigre | Torneo Betano 2024 | 04 Ağustos 2024
Michaell Chirinos / Kosta Rika - Honduras | CONCACAF Milletler Ligi | 23 Mart 2024
Federico Dimarco / Inter Milan - Frosinone | Serie A Enilive | 12 Kasım 2023
Alejandro Garnacho / Everton - Manchester United | Premier Lig | 26 Kasım 2023
Muhammed Kudüs / West Ham United - Freiburg | UEFA Avrupa Ligi | 14 Mar 2024
Denis Omedi / KCCA - Kitara | FUFA Süper 8 turnuvası | 06 Ağustos 2024
Paul Onuachu / Trabzonspor - Konyaspor | Trendyol Süper Lig | 10 Kasım 2023
Jaden Philogene / Rotherham United - Hull City | İngiltere Championship | 13 Şub 2024