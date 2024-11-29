Paul Onuachu'nun Konyaspor'a attığı gol Puskas'a aday gösterildi!

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da geçiren ve Konyaspor'a harika bir gol atan Paul Onuachu'nun bu golü Puskas Ödülü'ne aday gösterildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2024- 12:29