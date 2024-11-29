Trabzonspor'da olağan genel kurul ne zaman?

Trabzonspor'un olağan genel kurulu 30 Kasım Cumartesi günü başlayacak. Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün sürecek genel kurulda, mevcut kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, seçime tek başkan adayı olarak girecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulu 30 Kasım Cumartesi günü başlayacak.

Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün sürecek genel kurulda, mevcut kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, seçime tek başkan adayı olarak girecek.

Genel kurulda, 9 bin 909 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Bordo-mavili kulübün 57 yıllık tarihinde 49. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 3 yıllığına göreve getirilecek.

Kongrenin saat 09.00'da başlayacak ilk gününde, kulüp yönetim kurulunun idari ve mali raporları ile denetim kurulu raporu görüşülecek. Daha sonra da yönetim kurulunun idari ve mali bakımdan ibrası oylanacak.

İkinci gün de aynı saatte başlayacak genel kurulda, başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından üyeler sandık başına gidecek ve oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.

Doğan'ın asil ve yedek yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu.

Yedek Üyeler: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık.