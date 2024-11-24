Karadeniz devinde transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Fotomaç'ın haberine göre, bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan bordo mavililerde devre arasında önemli bir değişim yaşanacak. Bu nedenle hemen her bölge için oyuncu bakılırken, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile "Futbolda tek yetkili benim" diyen teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği kararlar da büyük önem taşıyor. Takviye için iki bölge öne çıktı. Forvet ve kanat. Gündemde ise tanıdık bir isim var: Gift Orban. Sezon başında transfer edilemeyen 22 yaşındaki kanat forveti Lyon satmayı planlıyor.

G.SARAY'DAN DAHA YÜKSEK

Fransız ekibinin yönetimi çift haneli rakamlar istiyor. Bu nedenle yönetim, Şenol Güneş'in vereceği kesin karara odaklandı. Bu bölge için birçok oyuncuyu izleyen tecrübeli hocanın, ekibiyle birlikte bir karar vereceği ve bu kararı yönetim ile paylaştıktan sonra resmi girişimlerin tamamlanacağı belirtildi. Bu arada Fransız basınında da Orban ile ilgili haberler geliyor. Yine Fransız basınında yer alan bir habere göre 1.78 boyundaki yıldızın Trabzonspor'a transfer olma ihtimali Galatasaray'a gitme ihtimalinden yüksek ve kulüpler arasında pazarlık yapılıyor.

MÜTHİŞ PATLAMA ÖZELLİĞİ

Orban tam anlamıyla hız makinesi. 22 yaşındaki oyuncu için "Savunma oyuncularından kurtularak rakip kaleye atılmak için fırsat kovalayan, yıldırım hızında patlamaları olan bir futbolcu'' yorumu yapılıyor.

İBRE BORDO MAVİLİLERE DÖNDÜ

Yaz döneminde Trabzonspor, Orban için kiralama artı satın alma opsiyonlu bir teklif sunmuş, ancak Lyon 12 milyon euro talep ederek anlaşmaya yanaşmamıştı. Trabzonspor ise paket teklifini 10 milyon euro'ya kadar yükseltmişti. Ancak Lyon'un içinde bulunduğu mali kriz, bu transferde ibreyi Fırtına'ya çevirdi. Fransız ekibi, finansal sıkıntılar nedeniyle geçici küme düşme cezası almış durumda.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Gent'ten 14 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'a transfer olan Orban, şu ana kadar bekleneni veremedi. Ligue 1'de bu sezon yalnızca 3 maçta forma giyen ve 2 gol atan 22 yaşındaki Nijeryalı yıldızın, teknik direktörüyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kulüpten ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor.