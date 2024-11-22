Karadeniz devinin, sezon başında kadrosuna katmayı çok istediği ancak başaramadığı Gift Orban'ın yeniden gündeme geldiği iddia edildi. Fransız basınından Le Progres'in haberine göre, 22 yaşındaki Nijeryalı kanat-forvet, Fırtına'nın transfer hedeflerinden biri olmaya devam ediyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre 15 milyon euro piyasa değerine sahip olan Gift Orban'ın Lyon ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Nijeryalı yıldız, yıllık 1 milyon 820 bin euro maaş alıyor. Aynı haberde, Galatasaray'ın da İcardi'nin sakatlanması sonrası Orban için devreye girdiği ifade ediliyor.
Fransız basınından flaş iddia! Trabzonspor Gift Orban için devrede
Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Karadeniz ekibi için Fransa'dan Orban iddiası ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...
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Yayın Tarihi: 22.11.2024- 06:40