Karadeniz devinin, sezon başında kadrosuna katmayı çok istediği ancak başaramadığı Gift Orban'ın yeniden gündeme geldiği iddia edildi. Fransız basınından Le Progres'in haberine göre, 22 yaşındaki Nijeryalı kanat-forvet, Fırtına'nın transfer hedeflerinden biri olmaya devam ediyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre 15 milyon euro piyasa değerine sahip olan Gift Orban'ın Lyon ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Nijeryalı yıldız, yıllık 1 milyon 820 bin euro maaş alıyor. Aynı haberde, Galatasaray'ın da İcardi'nin sakatlanması sonrası Orban için devreye girdiği ifade ediliyor.