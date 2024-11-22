Trabzonspor'da mevcut başkan Ertuğrul Doğan'ın listesini yenileyerek yola devam edecek olması nedeniyle ibre tamamen transfer çalışmalarına döndü. Scout ekibinde bir değişikliğe giden ve sorumluluğa İhsan Gündüz Derelioğlu'nu yeniden getiren teknik direktör Şenol Güneş de Başkan Doğan'ın forvet, kanat, orta saha, stoper ve bek bölgelerine takviye bekliyor. Transfer listesinde öncelik verilen bölgelerden bir tanesi ise kanat rotasyonu oldu. Orsic'in kadro dışı bırakılması ve Nwakaeme'nin sık sık sakatlanması sonrası sol kanat için isimler belirlendi. İlk olarak sezon başında kiralık olarak Al-Rayyan'a gönderilen Trezeguet'nin geri çağrılması gündeme geldi.

BIRAKMAK İSTEMEDİLER

Ancak Rayyan yetkilileri oyuncuyu devre arasında bırakmayacaklarını ve sözleşme süresince onu takımda tutacaklarını açıkladı. Fotomaç'ın haberine göre bu gelişme üzerine şu an Çin ekibi Shanghai Port takımında forma giyen ancak aralık ayında serbest kalacak olan Matias Vargas için temaslar başladı. Ülkemizde bir dönem Adana Demirspor forması da giyen 27 yaşındaki futbolcunun menajeriyle gerçekleştirilen ilk görüşmede oyuncunun devre arasındaki planlamada düşünüldüğü aktarıldı. Serbest statüde olacağı için farklı takımlarla da görüşen Vargas'ın transferi için yönetim kurulunun kısa süre içerisinde daha somut adımlar atma düşüncesinde olduğu öğrenildi.