Fırtına'da Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun onayıyla, futbolun başına tek sorumlu olarak getirilen Teknik Direktör Şenol Güneş transfer çal��şmalarına erken başladı. İsimleri daha önceden tespit edilen birçok oyuncuyu bizzat izleyecek olan tecrübeli teknik adam, ayrıca kendisinin belirlediği futbolcuları da yönetim kurulu ile paylaşacak. Şenol Güneş, bu kapsamda kendisine önerilen isimlerden üçünü izlemek için Gürcistan'a gitti.

3 FUTBOLCUYA SIKI MARKAJ

Fotomaç'ın haberine göre, önceki gün Batum'da Gürcistan ile Ukrayna arasında oynanan UEFA Uluslar B Ligi maçını statta izleyen Şenol Güneş, özellikle üç oyuncuyu yakından takip etti. Gürcistan'da stoper Luka Lochoshvili ile ofansif orta saha Otar Kiteishvili'yi izleyen tecrübeli teknik adam, Ukrayna'da da Mykola Shaparenko'yu izledi. 1-1'lik eşitlikle tamamlanan maçta üç isim de skor katkısı sağlayamazken, Shaparenko 64. dakikada oyundan çıktı.

EKİBİYLE KARAR VERECEK

Şenol Güneş'in Gürcistan-Ukrayna maçında takip ettiği 3 oyuncunun kulüpleriyle sözleşmeleri devam ediyor. Trabzonspor'un şu an bir transfer girişimi yapmayacağı, teknik ekibin birçok ismi izledikten sonra karar vereceği aktarıldı. Son kararın ardından hamleler yapılacağı öğrenildi. Bu arada transfer planlaması sürecinde Şenol Güneş'in sadece kendisinin karar verme düşüncesinde olmadığı, son dönemde yapılan çok sayıda hata nedeniyle hem teknik ekibine hem de kulüp içerisindeki yetkili kişilere danışacağı öğrenildi.