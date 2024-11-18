Trabzonspor'un Paul Onuachu heyecanı yaşanıyor. Yıldız forvet çok sevdiği bordo mavili formaya kavuşmak, Fırtına da golcü ihtiyacını çözmeyi hedefliyor. Transfer sürecinde Southampton kulübünün en belirleyici taraf olarak gözüktüğü belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da forvet çalışmaları için hareketlilik başladı. Ara transfer dönemindeki ilk hedef Paul Onuachu oldu. 2023-24 sezonunda bordo-mavili forma altında başarılı işlere imza atan ve attığı gollerle ses getiren Nijeryalı yıldızın Trabzonspor'a geri dönmesi hedefleniyor. Fotomaç'ın haberine göre, 30 yaşındaki golcünün de gönlünde Trabzonspor'un olması transferdeki en büyük avantaj olarak gözüküyor. Paul Onuachu'nun Southampton'da istediği süreleri alamaması ve Nijerya Milli Takımı'ndan da uzak kalması nedeniyle artık düzenli şans bulabileceği bir kulüpte oynamak istiyor. Trabzonspor'u da çok seven Onuachu, bu sebeple Fırtına'ya geri dönüş ihtimalini bekliyor.

NİJERYA'DA DA YOK

Paul Onuachu, Trabzonspor'la geçen sezon yakaladığı başarının ardından bu sezon istediği noktaya gelemedi. Southampton'la sadece 6 maça çıkıp 82 dakika süre alabilen Onuachu, Nijerya Milli Takımı'nda da formayı unuttu. En son haziran ayında Trabzonspor'la beraber sezonu kapatıp Nijerya Milli Takımı'na seçilen 30 yaşındaki futbolcu; daha sonra formaya ve gole hasret kaldı.