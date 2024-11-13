İşte Trabzonspor'da kadro dışıların şifreleri!
Trabzon'da karar verildi! İşte Fırtına'nın ara transfer operasyonu
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
SPOR ÖNCESİ KAHVE TÜKETİLİR Mİ?
Aspor Keşfet
Son Dakika
İşte Trabzonspor'da kadro dışıların şifreleri! İşte Trabzonspor'da kadro dışıların şifreleri! 23:13
G.Saray'dan çılgın Osimhen planı! Transfer böyle bitecek G.Saray'dan çılgın Osimhen planı! Transfer böyle bitecek 23:06
Jovic G.Saray'a doğru! Görüşme tarihi ortaya çıktı Jovic G.Saray'a doğru! Görüşme tarihi ortaya çıktı 22:57
Mourinho hakkında bir çarpıcı iddia daha! Gideceği takım... Mourinho hakkında bir çarpıcı iddia daha! Gideceği takım... 22:39
F.Bahçe'de sol bek adayları belli oldu! İşte o liste F.Bahçe'de sol bek adayları belli oldu! İşte o liste 22:11
Trabzon'da karar verildi! İşte Fırtına'nın ara transfer operasyonu Trabzon'da karar verildi! İşte Fırtına'nın ara transfer operasyonu 21:59
Daha Eski
Mourinho ikna etti! Yıldız isim ocakta Fener'e geliyor Mourinho ikna etti! Yıldız isim ocakta Fener'e geliyor 21:15
G.Saray'da Pogba sürprizi! İşte Okan Buruk'un transfer kararı G.Saray'da Pogba sürprizi! İşte Okan Buruk'un transfer kararı 20:40
Beşiktaş'tan golcü harekatı! Kartal'a rakip de olmuştu Beşiktaş'tan golcü harekatı! Kartal'a rakip de olmuştu 20:21
G.Saray'dan sürpiz sol bek hamlesi! G.Saray'dan sürpiz sol bek hamlesi! 19:04
Eski halini mumla aratıyor! Eski halini mumla aratıyor! 19:00
Tadic 'yok artık' dedirtti! Tadic 'yok artık' dedirtti! 19:00