Trabzonspor'da, İstanbul’da yapılan toplantı sonrası önemli kararlar alındı. Buna göre bordo mavililer, devre arasında 5-6 futbolcu ile yollarını ayırcak ve aynı sayıda transfer yapacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor'da dün bir zirve gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Şenol Güneş, devre arasında yapılacak transferler ve yolların ayrılacağı isimleri netleştirmek için İstanbul'da bir araya geldi. Fotomaç'ın haberine göre, bu zirvede önemli kararlar alındı. Bordo-mavili takımda kadro dışı bırakılan Umut Bozok, Mislav Orsic, Enis Bardhi ve Denswil'in ardından birkaç ismin daha bileti kesildi. 2 ya da 3 futbolcu da kadro dışı kalabilir. Bu futbolcularla devre arasında yolların ayrılması kararı da verildi.

İLK 11'E GİRECEK İSİMLER TRANSFER EDİLECEK

Devre arasında yapılacak transfer planlaması en önemli gündem maddesi oldu. Toplamda 5 veya 6 isimle devre arasında yolların ayrılması beklenirken, aynı oranda transferin takıma katılması bekleniyor. Stoper, bek, orta saha, kanat, ofansif orta saha ve forvet hattına transfer beklentisi olan Şenol Güneş, belirlediği listeyi yönetim kuruluna yakın bir zamanda sunacak. Şenol Güneş'in transfer listesinde genç ama tecrübeli, takıma direkt katkı sağlayıp ilk 11'e katılacak oyuncular olduğu öğrenildi. Yaşlı takviyesi yapılması beklenmiyor.