Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak. Bordo-mavilili ekip, bu karşılaşmanın hazırlığını yaptığı antrenman ile sürdürdü. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2024- 13:55