Trabzonspor'da 4 isim kadro dışı bırakıldı!

Trabzonspor Kulübü, 4 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Bordo mavililerden yapılan resmi duyuruda, "Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in bugün (10.11.2024) gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklama Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in bugün (10.11.2024) gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un, performanslarını arttırmaya… pic.twitter.com/EyeWhEUbLK— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 10, 2024