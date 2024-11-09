Şenol Güneş, Trabzonspor'un, Rizespor karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrıldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Sahaya kazanmak için çıktık, 3 puanla yeni bir ivme kazanırız diye ama 3-1 yenildik. Öne geçmiş olmamız bizi rahatlatmadı, tam tersine daha çok geriye çekildik. Rakip kaleye gitmek açısından daha çok pozisyon bulmayı düşünüyorduk. Rakibe uzak oynadık, rakip de son dakikada attığı golle bizimkiler demoralize oldu. İkinci yarı başlangıcında da umudumuz vardı ama maalesef oyuncularımız beklediğimiz performansı ortaya koyamadı. Kritik maçta 3 puan kaybeden olarak... Üzülmek bile demiyorum. Felaket, kabus... 1-0 öne geçip savunma anlayışında da başarılı olamamak, hücum yapamamak... Tercihlerim, oynanan oyun beni hayal kırıklığına uğrattı. Kendime kızıyorum. İlk günden beri hayal ettiğimiz futbolu oynamak istiyoruz. Zaman zaman çıkış yapıyoruz ama sıkıntı yaşıyoruz. Başakşehir'i yendik ama Göztepe'ye yenildik. Fenerbahçe'ye karşı iyiydik ama burada tamamen dağıldık. Oyuncularda travma var herhalde. Rahat değiller. Oynayacaklar diye bekliyorum ama... Üzüntülüyüz.

"KADRODA BİR HAREKETLİLİK YAPILABİLİR"

Bu durum hayal kırıklığı. Üst üste 3 maç yenildik. Çok kolay kaybettik. En iyi oyunumuz Fenerbahçe'ye karşıydı ama onu da kaybettik. İyi oyun da yetmiyor. Kadro içinde bir hareketlilik yapılabilir. Kendi adıma, oyuncular adına her şeyi yönetime iletmek gerekiyor. Başkanla yönetimle görüşmek lazım. Onlar takım için her şeyi yaptılar. Takımın morali bozuktu, beklentisi büyüktü. İyi oynamadı, iyi oynadı, şu oldu, bu oldu bütün mazeretler ne olursa olsun oynadığımız oyun bizi tatmin etmiyor. Oyuncular da tatmin olmuyordur. Bu oyun, hayal ettiğimiz oyun değil.