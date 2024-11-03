Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Bu mücadele sonrasında bordo-mavili ekipte Başkan Ertuğrul Doğan sert açıklamalarda bulundu.

İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ:

Takımı ve oyuncuları tebrik ederim. Gereken mücadeleyi gösterdiler ve sahada kaldılar. Saha dışında şerefsizlere mağlup olduk yine.

Buraya bu hakem planlanarak, kurularak gönderilmiş. Trabzonspor'un önünde kimse duramaz! Artık sonuna geldi bu iş! Ya herkes ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiası herkes haddini çok sert şekilde bildirecek!