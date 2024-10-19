Şenol Güneş: Takıma bir moralsizlik...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor.

Mücadale öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

"MİLLİ ARA..."

"Milli ara ülkemizde maalesef her takım için aynı gitmiyor. Bizim için daha da büyük bir sorun. Milli takımda oyuncusu fazla olan takımda birlikte çalışamıyorsunuz."

"OYUN OLARAK..."

"Oyun olarak düşündüğümüz yerde değiliz, bu da sonuca yansıyor. Oyuncuların da fiziksel, teknik, taktik olarak daha üstte olacağını düşünüyorum. Basit top kayıpları yaptığımızı düşünüyoruz. Bunları düzeltmek için çalışma yaptık ama milli takımdaki oyuncuların olmaması bunu etkileyebiliyor. Bugün çıkanlar da iyi oyuncular, en iyisini yapacaklarını düşünüyorum. Zor bir dönemden geçtiğimizi biliyoruz. Daha önce kolay görünen maçlarda puan kaybı yaşadık. Bugün de iyi bir takım, birlikteliği olan bir takım, başarılı bir hoca, takım oyununu iyi oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Güzel bir oyun ve iyi bir sonuç bekliyorum. Beraberliklerin bizim için yeterli olmadığını söylüyorum her maçtan sonra. Şu andaki zor dönemi kazanacağımız maçlarla atlamak istiyoruz."