Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı paylaşımı!

Trabzonspor Kulübü, altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı'nın, Asteras maçında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sosyal medya hesabından "geçmiş olsun" paylaşımı yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın Olympiakos formasıyla çıktığı ilk maçta yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından, resmi sosyal medya hesabından "geçmiş olsun" paylaşımında bulundu.

Bordo mavililer, yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor Futbol Akademimizden yetişen, eski futbolcularımızdan Yusuf Yazıcı'nın yaşadığı talihsiz sakatlık haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yusuf'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşarak sahalara güçlü bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.