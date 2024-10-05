Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'un konuğu olacak. Galibiyet serisi yakalamak için sahaya çıkacak olan bordo-mavililerde 11 kişi sakatlık nedeniyle kadroda bulunmuyor. Güney ekibi ise ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı Yeni Mersin Stadyumu'ndaki maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri sorgulanıyor. Peki Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hatayspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Konya galibiyetinin moraliyle Hatay

karşısına çıkacak olan bordo-mavililer, baskılı oyun, önde pres ve gol stratejisi ile sahaya çıkacak. Hüseyin Türkmen, Ozan Tufan, Serkan Asan, Savic, Batagov, Enis Destan, Umut Bozok, Cihan Çanak, Denswil ve Nwakaeme'nin sakatlık nedeniyle kadroda yer almadığı maçın 11'leri ve yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Lamine, Pedro, Funsho, Rivas, Aboubakar

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Serdar, Eren, Okay, Lundstram, Vişça, Bardhi, Draguş, Banza

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Trabzonspor maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZON SERİ, HATAY İLK GALİBİYETİ İSTİYOR

Trabzonspor ile Hatayspor 9'uncu kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 8 maçta Trabzonspor'un 4, Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Maç öncesi 8 puanla 10'uncu sırada yer alan bordo-mavililer Hatayspor'u deplasmanda mağlup ederek geçtiğimiz hafta ligdeki ilk galibiyetine yenisini eklemek istiyor. Ligde 7 hafta sonunda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 2 puanı olan ve 18'inci sırada yer alan Hatayspor ise sahasında hem galibiyetle tanışmak hem de 3 puanın sahibi olmak istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım aralarındaki rekabette 8'i Süper Lig olmak üzere toplam 16 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu 16 maçta Trabzonspor'un 8, Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken 6 maçta ise eşitlik söz konusu. Süper Lig'de ise iki takım bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda da Trabzonspor'un 4, Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Trabzon'da oynadıkları maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrılmıştı.

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