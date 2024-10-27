Spor yazarları Göztepe - Trabzonspor maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Göztepe'nin konuğu oldu. Bordo-mavili ekip İzmir ekibine 2-1 mağlup oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
Trabzonspor, Gürsel Aksel Stadı'nın çimlerinde Göztepe kalesine ilk yarıda şut dahi atamadı. Korner yok, pozisyon yok! Trabzonspor adına olumlu tek şey yok! Üstelik de rakip, 28'de 10 kişi kalmasına rağmen! İlk 5 dakika önde basan, isabetli paslar atan bir Trabzonspor gördük. Hepsi bu! Sonrası tam bir kabus! Göztepe oynadı, Trabzonspor seyretti. Uğurcan Çakır olmasa rakip farka gidecek daha ilk yarıda hem de! Uğurcan Çakır ile Göztepeli hücumcular arasında geçen bir ilk yarı izledik. İlk yarı istatistiklerine şöyle bir baktım: Trabzonspor'dan ilk yarıda gol beklentisi 0 (sıfır) yazıyordu!
İlk 45'te Uğurcan Çakır, iki muazzam kurtarış yaparak takımı ayakta tuttu. Trabzonspor, ilk yarıda rakibi karşılamayı bile beceremedi. Göztepe, Trabzonspor orta sahasını jet gibi geçti resmen! Rakip 10 kişi kaldıktan sonra Trabzonspor oyunu rakip keleye yıkar diye düşündük ama en ufak bir reaksiyonu göremedik bordo mavili takımdan! Hakem Cihan Aydın, Banza'nın bileğine tekme atan Dennis'e kırmızı kart gösterdi. Göztepe yedek kulübesi bu kırmızı kartın neyine itiraz etti anlayamadım!
Şenol Güneş, ikinci yarıya hamleler yaparak başladı. Uyuyan takımını ayağa kaldırmak için! Üç değişiklik birden geldi Şenol hocadan... Muhammed Cham, Nwakaeme ve Denswil oyuna dahil oldu. Draguş, Malheiro ve Bardhi kenara geldi. Çıkan oyuncular zaten ilk yarıda hayalet gibi sahada dolaştı durdu...
Göztepe, ikinci yarıya da pozisyonla başladı... Yine Uğurcan müthiş bir kurtarış yaptı. Bordo-mavililerin rakip kaleye ilk şutu 51'de Muhammed Cham ile geldi ama o da isabetsiz bir şuttu. Trabzonspor öne çıkıp gol ararken, Göztepe ani bir kontratak ile golü buldu. İlk yarıda Trabzonspor savunmasına çok zor anlar yaşatan, maçın yıldızı İsaac Solet, Göztepe'yi öne geçirdi. Hemen ardından Trabzonspor penaltı kazandı. Banza, Lis'i terse yatırarak skoru 1-1'e getirdi.
Trabzonspor, skoru eşitledikten sonra rakip kaleye daha fazla gitmeye başladı. Çok net pozisyonlar yakaladı bordo-mavililer... Bu dakikalarda Göztepe çok iyi savunma yaptı. Kaleci Lis de Banza'nın kafa vuruşunu 90'dan çıkardı. Şenol Güneş, Umut Bozok'u da oyuna alarak kazanmak için bütün hamlelerini yaptı. Ancak 90+2'de Tijanic'in golü ile İzmir'den puansız döndü.
Trabzonspor bu sezon ligde ilk deplasman galibiyetini almanın hesaplarını yaptığı maçta namağlup ünvanını da kaybetti. Trabzonspor bu değil! Trabzonspor 10 kişi kalmış bir rakibe böyle kolay teslim olmaz. Art arda hiç galibiyeti bulunmayan Karadeniz devi, dün 6 puanlık maçı kaybetti. Çünkü iki takım da 12 puandaydı ve yükselme fırsatı vardı. Şenol Güneş'in bir an önce gerekli hamleleri yapması gerek. Yoksa gidişat iyi değil. Bu arada muhteşem Göztepe taraftarının takımlarına verdiği destek ise mükemmeldi...
Mustafa ÇULCU: Hakem iyi çıktı
Topa ve adama sert bu kadar fazla oyuncu grubu ile ince işler yapmanız zor. Trabzonspor'da yaşanan sıkıntıların temel sancıları sezon başı yapılan hatalı kadro mühendisliğinden kaynaklandığı ortada net görülüyor ve bu sıkıntılar son dakikalarda mağlubiyeti getirdi. Bordo mavili takım dün 90 dakikanın hemen hemen hiçbir bölümünde etkili olamadı. Özellikle ilk yarıda ne oynadığını kimse anlayamadı. 10 kişi kalan rakip karşısında daha dirençli, daha efektif, daha istekli oynamasını, mücadele etmesini beklerdim. Göztepe'nin bir eksik kalmasına rağmen oynadığı oyun ve mücadelesi alkışı hak ediyor.
Yaşadıklarından sonra Cihan Aydın'ın hakemlik karakterinde değişim olmuş. Sahada bir başka kararlı otoriter duruş sergiliyor. İki sarı kartına katılmamakla birlikte gösterdiği kartlarda ve kararlarında VAR'a yaslanmaması çok olumlu. Zaten atletik ve çok koşan bir hakem. Kendisine top çarpması klasına yakışmadı. Göztepe'nin attığı golde Solet sola adım atarak hava topuna yükselen Uğurcan'ın altına giriyor vücudu ile faul yapıyor, iptal kararı doğru.
29. dakikada hakemin sahada değerlendirip verdiği Dennis'e kırmızı kart doğru. Dennis zamanlama hatası yapıyor ve Simon Banza'nın kaval kemiğine acımasızlık içeren bir faul yapıyor. 62. dakikada Lundstram'ın şutunda kolu açık genişlemiş olan Bokele, elle oynayınca hakem VAR'a bırakmadan direkt doğru bir penaltı kararı verdi. Ama sarı kartı unuttu. Sarı göstermeliydi. 85. dakikada Solet'in Eren Elmalı'ya çift ayakla atlayarak girmesi benim futbol anlayışımda net kırmızı kart ama hakem sarı kart yeterli dedi. Kulübelere kart uygulamaları doğruydu.