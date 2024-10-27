Göztepe, ikinci yarıya da pozisyonla başladı... Yine Uğurcan müthiş bir kurtarış yaptı. Bordo-mavililerin rakip kaleye ilk şutu 51'de Muhammed Cham ile geldi ama o da isabetsiz bir şuttu. Trabzonspor öne çıkıp gol ararken, Göztepe ani bir kontratak ile golü buldu. İlk yarıda Trabzonspor savunmasına çok zor anlar yaşatan, maçın yıldızı İsaac Solet, Göztepe'yi öne geçirdi. Hemen ardından Trabzonspor penaltı kazandı. Banza, Lis'i terse yatırarak skoru 1-1'e getirdi.

Trabzonspor bu sezon ligde ilk deplasman galibiyetini almanın hesaplarını yaptığı maçta namağlup ünvanını da kaybetti. Trabzonspor bu değil! Trabzonspor 10 kişi kalmış bir rakibe böyle kolay teslim olmaz. Art arda hiç galibiyeti bulunmayan Karadeniz devi, dün 6 puanlık maçı kaybetti. Çünkü iki takım da 12 puandaydı ve yükselme fırsatı vardı. Şenol Güneş'in bir an önce gerekli hamleleri yapması gerek. Yoksa gidişat iyi değil. Bu arada muhteşem Göztepe taraftarının takımlarına verdiği destek ise mükemmeldi...