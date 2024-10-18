Süper Lig'in Karadeniz devi Trabzonspor, Azerbaycan Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü kapsamında kardeş ülke Azerbaycan'a tebrik mesajında bulundu. Bordo mavililer, resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, "Sevinçlerimiz de bir, acılarımız da. Kardeş ülke Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

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