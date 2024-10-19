Trabzonspor'dan Şenol Güneş paylaşımı!

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlıyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, RAMS Başakşehir maçıyla beraber kariyerinin 1000. maçına çıkmanın heyecanını yaşıyor. Trabzonspor, sosyal medya hesabından Şenol Günel ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan paylaşım şu şekilde:
☀️Bir 𝐆𝐮̈𝐧𝐞𝐬̧ 𝐁𝐢𝐧lerce Işık Saçar! Teknik direktörlük kariyerinde 1000. maçına çıkan ve Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane teknik direktörümüz Şenol Güneş'i tebrik ediyoruz 👏 pic.twitter.com/isKu63gKc7— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 19, 2024