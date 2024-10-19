Trabzonspor'dan Şenol Güneş paylaşımı!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş, bu maçla beraber kariyerinin 1000. maçına çıktı. Bordo-mavili kulüpten ise tecrübeli çalıştırıcı ile ilgili paylaşım geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 19.10.2024- 16:06