Trabzonspor'dan çifte transfer bombası! Yazın olmamıştı ama...

Trabzonspor'dan çifte transfer bombası! Yazın olmamıştı ama...

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, ocak ayı için transferde yoğun mesai harcıyor. Bordo-mavili ekip kadrosunu güçlendirmek isterken, o futbolcular için harekete geçti. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.10.2024- 06:40