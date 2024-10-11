Trabzonspor'dan çifte transfer bombası! Yazın olmamıştı ama...
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, ocak ayı için transferde yoğun mesai harcıyor. Bordo-mavili ekip kadrosunu güçlendirmek isterken, o futbolcular için harekete geçti. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Transfer çalışmaları için şimdiden çalışmalarına başlayan bordo-mavililer, iki ismi ön planda tutuyor. Fotomaç'ın haberine göre; orta sahada çift yönlü oyunuyla dikkat çeken Josh Brownhill ve forvette Gift Orban, Karadeniz devinin transfer listesinde ilk sıralarda duruyor. İngiltere'de Championship'te Burnley'de oynayan ve takım kaptanı Josh Brownhill yakından takip ediliyor. Fransa'da Olympique Lyon'da önemli sıkıntılar yaşayan Gift Orban da yine Fırtına'nın radarında duruyor. Ocak ayı transfer dönemi geldiğinde Trabzonspor'un iki yıldız için harekete geçmesi bekleniyor.