Trabzonspor Teknik direktörü Şenol Güneş gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Takımın başına geldiği son dönemle ilgili konuşan Şenol Güneş "İki ay bir haftadan fazla oldu. İlk geldiğimde verdiğim sözler vardı. 5 maçta 5 puan aldığımızda da söylediklerimde de benzer şeyler vardı. Bugün de baktığımızda ona benzer sözleri söylediğim için üzgünüm. Takımın oynadığı oyundan ve aldığımız sonuçlardan dolayı hem biz hem oyuncular hem başkan hem yönetim hem taraftar üzgün. Oynadığımız oyun ve sonuç bizi üzmesi yanında o günkü söylediğimiz, 5 maçta 5 puan alınca söylediğimiz konuların aynı yerde olması başkan, yönetim ve taraftardan özür diliyorum. Yetkilisi ve sorumlusu benim.

Daha iyisini yapabilmek için buradayız. Mazeretler için burada değiliz. Tabii ki tespitler yapacağız. 11 maçta 12 puan Trabzonspor'a yakışmıyor. Büyük takım büyük oyunlar oynamalı. Herkes gurur duymalı. Beklentilerimize ulaşamadık." ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE MAÇINDA İYİ OYNAYIP KAYBETTİK"

Moral bozukluğu ve özgüven sorunu, o gün de konuştuk, bugün de devam ediyor. En büyük sorunlardan biri bu. Bir takım fizik, teknik, taktik olarak da problem yaşar, psikolojik, sosyal olarak da sorun yaşar. Bizimki fizik, teknik, taktikten daha çok fizik, teknik, taktiği kullanacak özgüven sorunu yaşıyoruz. Beklentilere cevap verememek de bunu artırıyor. İstikrarlı da gitmiyoruz. İlk maçlardaki savaşmamız, Kayserispor ve sonraki maçlarda olmadı. Konyaspor maçını kazandık, berabere kaldık, Başakşehir'i yendik, ardından kazanmayı düşündüğümüz 3 maçta, Göztepe maçı ilginç, 3 maçta da kazanacak durumlar ortaya çıktı. Göztepe maçında rakip 30. dakikada 10 kişi kalmış, rakip ikinci yarı bize 2 gol attı. Fenerbahçe maçında iyi oynayıp kaybettik. Rize maçında öne geçip kaybettik. Oyuna iyi başlasak da istikrarlı devam etmiyoruz. Oyunları etkileyen faktörler benden önce de vardı, benim dönemimde de var.

"FUTBOLCULARDA ÖZGÜVEN KAYBI VAR"

Eleştirilere saygı duyuyorum. Çok basit top kayıpları yapıyor, gol yiyoruz. Rakibe uzak ve temassız oynuyoruz. Yediğimiz gollere de bakınca böyle. Oyuncunun psikolojik yapısıyla alakalı. Bunu da düzeltecek olan benim. Oyuncularından iyi niyetinden, mücadelesinden şüphem yok ama özgüven kaybı birçok oyuncuda var.

"KAHROLACAĞIZ, ACI ÇEKECEĞİZ..."

Başarısız olduklarına vurgu yapan Şenol Güneş "Kahrolacağız. Bize yakışan bir oyun, bir sonuç değil bu. Acı çekeceğiz, pes etmeden savaşacağız. Bu durumdan kurtulmak zorundayız. Geniş kadromuz var. Mazeret değil tespit bu. Kadronun geniş olması rekabeti ve başarıyı getiremedi. Geniş kadroda dışıda kalan da, içeride olup bekleneni veremeyen de üzülüyor. Eldeki mevcut oyunculardan, oynaması gereken oyuncularla öne gidip, takımın şartlarına bağlı olarak, başarıyı yakalayacağını düşündüğüm oyuncularla sonuç almayı düşündük, başaramadık." dedi.

"GİDECEK OYUNCULAR VAR"

Kadro dışı ve gönderilecek oyuncularla ilgili konuşan Şenol Güneş "Takımın tümünde yeteneklerin fazla olduğunu ben de biliyorum ama geldiğimizden beri mesafe alamadık. Özgüven kaybı ve maçların istenen gibi gitmemesiyle olumsuz olarak karşımıza çıktı. Şu da konuşulabilir; devre arasına kadar fazla oynama yapmadan mevcut oyuncularla, devrede yapacaksak bir iş yapalım. Transfer için bu geçerli. Diğer konuları da değerlendiririz. Daha olumlu işler olacağını düşündük. Bu oyuncuların da birçoğu milli takım oyuncusu. Kenarda kalanlar da mutsuz oldu. Oyuncuların hepsine de söyledim. Devre arasına kadar transfer alma, verme şansımız yok. Gitmek isteyen varsa değerlendiririz. Biz de bu kararı verebiliriz. Bazı oyunculara, o zaman da kulüp bulma durumları vardı, diğerlerine de şansını kullanırsan kullan, yine de kulüp bul, hazırlıklı ol dedik. Umut Bozok kadro dışıydı, tekrar kadro dışı kaldı. Bir problemden değil, yanlış anlaşılmasın, karakter ve oyuncu olarak değerli. Takıma yardımcı olamayacağını düşündüğümüz kendileri için de daha iyi olacağını, gelecek planlarımızda olmadığını söyledik. Aramızda olmayacak onlar.

Takıma katkı yapamayacağını düşündüğümüz, sadece bu oyuncular değil. Oynayan da gidebilir. Takım da iyi oynayıp da transfer oluyor. Bizde de olabilir. Burada yaptığımız uygulamada, gitmek isteyen olursa, bizim de istemediklerimiz de gidebilir. Şimdi sadece bu 4 arkadaş olmuştur. Devreye kadar 7 maç var. 5 tane oynadıktan sonra bir boşluk olacak ve sonra 2 maç olacak. 13 Ocak'ta transfer var. Bu kadroyla oraya kadar gidebiliriz. Sayıyı azaltıp özgüven kaybını gidererek yarışmaya devam etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

"BAŞKANLA GÖRÜŞTÜK VE..."

Evvelki gün başkanla görüştük. Hala heyecanı var, bütün dünyası Trabzonspor. Ona da üzülüyorum. Benimle üzüntüsünü paylaşana daha çok üzülürüm. Duygusunu anlarım çünkü. Benim oradaki görüntümden çok, maç sonrası görüntüm, Trabzonspor'un kaybetmesi beni üzer. Ben geçmişte ne yaptım muhakemesini yapacak değilim. Trabzonspor'u altta görmek beni üzüyor ama üzülmenin de zamanı değil. Daha çok emekle daha hırslı bir takım istiyoruz. Bu olaylar yeni bir ivme kazandırır bize.

"FATİH TEKKE'Yİ YARDIMCI HOCALIK İÇİN..."

Fatih Tekke benim oyuncumdu ama yardımcı hocalık için bir talebim olmadı. Başarılı bir hocalık yaptı ve umarım daha başarılı olur. Şu anda öyle bir şey görüşme yapılmadı.

PAUL ONUACHU

Southampton ile de sorunları var. Onu vermediler ama satamadılar da... Son maçlarda kadroya koyup sonradan oynatıyorlar. Pazarlamak için bence. Çünkü sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.